Laëtitia Provenchère (Familles nombreuses) sur la mort de son mari : "J'étais enceinte des triplées quand j'ai perdu mon mari...

Six nouvelles tribus ont rejoint le casting de la nouvelle saison de Familles nombreuses la vie en XXL : Les Boibessot, les Colas, les Hubert, les Pavoni, les Servière et les Provenchère. Ce mercredi 23 mars 2022, en plus du retour des Santoro, TF1 en a présenté trois d'entre elles. On a ainsi pu découvrir Laëtitia Provenchère. Elle élève seule ses 4 enfants : Nolane, 3 ans, et les triplées Emmy, Lyna et Noëlya, 9 mois, après avoir perdu son mari en août 2020.

Laëtitia Provenchère se confie sur la mort de son mari

Dans une interview accordée à Au Féminin, la mère de famille de 36 ans s'est livrée sur les circonstances tragiques de la mort de son mari Guillaume. "Alors que j'étais enceinte de 2 mois des triplées, j'ai subitement perdu mon mari. Guillaume était vraiment le mari idéal, un vrai papa poule. Mais en août 2020, il a été victime d'un accident du travail et il est décédé 2 jours plus tard. À ce moment-là, la vraie question était comment gérer ma peine et comment annoncer à un petit garçon de 2 ans, qu'il ne reverra plus son papa ? Heureusement, je n'étais pas seule pour surmonter cette épreuve, ma famille et ma belle-famille étaient très présentes. Ma mère est venue vivre avec moi pour m'épauler. Aujourd'hui je suis fière d'être à la tête d'une famille nombreuse" a expliqué la maman.

"J'espère que je pourrai aider en participant à cette émission"

En rejoignant les Pellissard, qui ont balancé sur le départ des Blois, les Zéphirin, qui se sont mariés récemment, les Galli et toutes les autres tribus du programme de TF1, Laëtitia Provenchère espère aider certaines mamans en partageant son quotidien. "C'était important pour moi de montrer mon quotidien entre gérer mon chagrin avec la perte de mon mari puis l'éducation de mes enfants et tout ça en étant seule avec des triplés. Les grossesses multiples ne sont pas évidentes, c'est un monde un petit peu mystérieux. Quand je suis tombée enceinte, même en étant avec Guillaume, j'avais beaucoup d'interrogations. Ce n'était pas évident de trouver des mamans, toutes seules avec des triplés, alors j'espère que je pourrais aider en participant à cette émission" a-t-elle conclu.