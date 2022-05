Qui a tué Sara saison 3 : stop ou encore, faut-il voir la fin de la série ?

On continue mais bien parce que c'est la fin et qu'on veut savoir ce qu'il est arrivé à Sara. Les trois premiers épisodes sont remplis de révélations mais pas forcément les plus surprenantes. Pour autant, ce début de saison finale reste dans la lignée des saisons précédentes avec une action rythmée et efficace qui effacent (un peu) les facilités scénaristiques. Alors on met son cerveau en off, on arrête de se prendre la tête et on découvre la fin de l'histoire. En espérant que ce ne soit pas trop WTF non plus...