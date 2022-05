Bienvenidos a Edén : une saison 2 à venir ? Les créateurs sont déjà prêts !

Les créations espagnoles ont plus que jamais la cote sur Netflix ! Après le succès de la saison 5 d'Elite (une saison 6 est commandée), de la série mexicaine Qui a tué Sara dont la saison 3 arrive très prochainement, d'autres programmes hispaniques squattent le top 10 des séries les plus vues sur la plateforme. En plus de En un battement, les abonnés se sont aussi jetés sur Bienvenidos a Edén qui raconte comment cinq personnes accros aux réseaux sociaux vont être invités pour une mystérieuse fête sur une île. Spoiler : tout va dégénérer.

Une saison 2 pour Bienvenidos a Edén ? Les créateurs sont pour

Sortie le 6 mai 2022 sur Netflix, Bienvenidos a Edén est l'une des séries les plus populaires du moment sur Netflix. Et évidemment, si vous avez terminé votre visionnage, vous vous demandez peut-être si la série aura une saison 2. Pour l'instant, la plateforme n'a pas confirmé de suite mais c'est (peut-être) bien parti. Non seulement car le succès est au rendez-vous mais aussi car les créateurs sont déjà prêts pour continuer la série !

Interrogés par Sensaciné, Joaquín Górriz et Guillermo López Sánchez ont évoqué la possible saison 2 de Bienvenidos a Edén. S'ils confient qu'ils ne savent pas encore si Netflix va commander une saison 2, ils expliquent aussi : "C'est vrai qu'on a fait cette série avec l'espoir qu'elle ait une suite, car pour nous ces histoires et ces personnages le méritent."

Selon certaines rumeurs, une saison 2 aurait été commandée en secret et le tournage pourrait débuter prochainement. Une info qui n'a cependant pas été confirmée par les créateurs. Il faudra donc patienter pour en savoir plus !