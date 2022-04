Qui a tué Sara saison 3 : la fin annoncée, la date de sortie et la bande-annonce sont là (et c'est fou) !

Lancée en mars 2021 sur Netflix, Qui a tué Sara ? était l'un des gros succès de l'année. La série mexicaine au rythme effréné a séduit les abonnés avec ses saisons 1 et 2, lancées à quelques mois d'intervalle sur la plateforme. Souvenez-vous, à la fin de la saison 2, on pensait avoir découvert l'identité du meurtrier de Sara (Ximena Lamadrid) : Marifer (Litzy) dévoilait être la responsable et expliquait avoir couper les sangles du parachute. Sauf que la dernière scène semait le doute puisque le Dr Alanis (Daniel Giménez Cacho) disait à Nicandro (Matías Novoa) : "Personne ne doit savoir que nous sommes derrière tout ça."

La saison finale de Qui a tué Sara arrive le...

Pour découvrir ce que nous réserve Qui a tué Sara pour sa fin, il faudra encore attendre un peu moins d'un mois : c'est le 18 mai prochain que Netflix mettra en ligne les épisodes de la saison 3. La plateforme a, avec la bande-annonce dont on vous parle ci-dessous, aussi officialisé la fin de la série. Il faudra donc profiter des nouveaux retournements de situations avant de faire nos adieux à Alex (Manolo Cardona) et aux autres. Et on devrait être servis !

Sara toujours vivante et Jean Réno dans la bande-annonce

Car la bande-annonce à découvrir sans attendre dans notre diaporama tease l'une des théories des fans : Sara serait en fait toujours vivante ! Alex va découvrir que le corps de sa soeur n'est pas dans sa tombe et devrait même se retrouver face à face avec elle. Dans des flashbacks, on découvrira aussi le passé de Sara et notamment sa rencontre avec un médecin incarné par Jean Réno qui va la faire participer à des recherches très chelous. Alex, Elisa (Carolina Miranda) et Rodolfo (Alejandro Nones) vont aussi s'unir pour déterrer César (Ginés Garcia Millan) tandis que Chema (Eugenio Siller) sera en PLS en prison. Tout un programme !