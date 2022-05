En un battement saison 2 : ce qu'on veut voir dans la suite de la série Netflix

Leonardo Patrón, le créateur d'En un battement, a aussi réagi à l'annonce de la saison 2, mais auprès de Deadline : "Je me sens privilégié et honoré par la responsabilité que Netflix m'a confié, de continuer à raconter des histoires qui captivent le public. Pálpito démontre une fois de plus que le contenu créé en Amérique latine peut atteindre toutes les régions du monde. Ce sont des projets avec leur propre cachet, mais en même temps universels, et qui abritent un large éventail de talents locaux devant et derrière la caméra. Ce sont des histoires qui nous montrent le monde de la manière la plus profonde".

>> Anatomie d'un scandale saison 2 : la série Netflix aura-t-elle une suite ? Les actrices donnent leur avis <<

Comment se terminait la saison 1 de la série Netflix ?

Pour rappel, la saison 1 d'En un battement montrait Valeria (Margarita Muñoz) avoir un "accident" de voiture avec son mari Simon (Michel Brown). Elle était ensuite enlevée et se faisait enlever le coeur pour qu'il soit placé dans le corps de Camila (Ana Lucía Domínguez), mariée à Zacarías (Sebastián Martínez), un riche homme d'affaires. Camila avait besoin d'une transplantation cardiaque pour vivre. Simon va tenter de mener l'enquête sur ce trafic d'organes pour trouver les coupables et va tomber in love de Camila, qui a le coeur de son ex-femme...

Et à la fin de la saison 1, Camila découvrait que Zacarías avait demandé le coeur de Valeria, que ce n'était pas un hasard. Zacarias découvrait quant à lui le corps de Camila dans un lac... mais c'est un coup monté car Camila est en vie, elle a changé d'identité pour échapper à son mari et refaire sa vie. Elle a prévenu Simon et ses enfants. Mais Zacarias découvre que sa femme est en fait vivante car il reçoit une vidéo montrant Camila à l'étranger.

>> Ozark saison 4 partie 2 : quelle fin ? On t'explique comment se termine la série sur Netflix (spoilers) <<

Que veut-on voir dans la suite ?

Du coup, dans la saison 2 de la série colombienne Netflix, ce qu'on veut voir c'est clairement la traque de Zacarías pour retrouver Camila. Parce que même si on est du côté des "gentils", on veut savoir comment vont se passer les retrouvailles entre les ex, après qu'elle ait fait croire à sa mort. Et que ça promet pas mal de scènes d'action et de suspense !

Simon risque une fois de plus de mettre sa vie en danger pour sauver la deuxième femme qu'il aime ! Camila ayant mis Simon au courant pour son départ et sa nouvelle vie, elle devrait aussi le prévenir quand elle se rendra compte qu'elle est suivie. Et c'est là qu'il devrait tout faire pour essayer de la protéger.

Ce qu'on veut aussi et surtout voir, c'est Camila et Simon ensemble. Parce que comme Camila l'a dit à Simon, elle n'était pas au courant que sa femme Valeria avait été tuée pour elle, pour qu'on lui mette son coeur. Et que ce serait bête que leur relation se termine à cause de leur histoire pas commune (c'est un euphémisme) mais qui est quand même réelle. On veut les revoir heureux et in love !

Zacarías de son côté n'était pas en très bons termes avec l'organisation criminelle derrière le trafic d'organes. On se dit donc que des rebondissements devraient aussi voir le jour de ce côté.