Ozark saison 4 partie 2 : quelle fin ? On t'explique comment se termine la série sur Netflix (spoilers)

Ozark saison 4 partie 2 : "Nous avons voulu rester nous-mêmes !" confie le showrunner à propos de la fin

La partie 1 de la saison 4 d'Ozark avait choqué les fans avec un twist. Et la partie 2 de la saison 4 d'Ozark était très attendue. Enfin dispo depuis le 29 avril 2022 sur Netflix, il s'agit de la fin de la série ! Car oui, Ozark a eu une saison 4 coupée en 2 parties, et la partie 2 marque les derniers épisodes de la série, qui n'aura pas de saison 5. Alors comment se termine la saison 4 et donc la série ? Que se apsse-t-il dans la suite des épisodes pour Marty (Jason Bateman) et Wendy Byrde (Laura Linney), leurs enfants Charlotte (Sofia Hublitz) et Jonah (Skylar Gaertner) ou encore leur ancienne protégée Ruth Langmore (Julia Garner) ?

Chris Mundy, le showrunner au Hollywood Reporter a expliqué à propos de la fin d'Ozark : "L'essentiel était d'être vraiment fidèles à l'histoire que nous racontions". "Nous avons toujours été assez brutaux au fil des saisons, nous ne voulions donc pas nous dégonfler à la dernière seconde" a-t-il précisé, "En même temps, vous voulez surprendre jusqu'au bout... Mais jusqu'à cette dernière seconde, nous avons voulu rester nous-mêmes !". On t'explique comment se termine la série sur Netflix !

Attention cet article contient des spoilers sur Ozark à partir de là !

Marty et Wendy Byrde vont tenter un dernier coup de poker à la fin

Après t'avoir raconté comment se termine la saison 6 de Lucifer ou encore t'avoir détaillé la fin de la saison 5 d'Elite, PRBK te livre donc ce qui se passe à la fin de la saison 4 partie 2 d'Ozark. D'abord, pour rappel, Ruth traque Marty et Wendy Byrde, elle les suit pour tuer Javi (Alfonso Herrera), qui a tué son cousin Wyatt Langmore (Charlie Tahan).

En plus de ça, Nathan Davis (Richard Thomas), le père de Wendy, va enquêter sur la disparition de son fils Ben (Tom Pelphrey), qui a été tué par le cartel à cause de Wendy. Il veut aussi obtenir la garde de ses petits-enfants Charlotte et Jonah, juste pour blesser sa fille Wendy. Et les Byrde ont également leur deal avec le FBI et Omar Navarro (Felix Solis). Sans oublier que Mel Sattem (Adam Rothenberg), un détective privé, enquête sur la disparition d'Helen Pierce (Janet McTeer), l'ancienne avocate de Navarro... Bref, la famille est clairement au bord du précipice.

Mais Marty et µWendy n'ont pas duit leur dernier mot et ils vont tenter un ultime coup de poker ! Le couple va impliquer Camila Elizonndro (Veronica Falcon), la soeur de Navarro et la mère de Javi, dans un nouveau deal avec le FBI. Grâce à ce deal, ils pourraient enfin vivre leur best life avec leurs bénéfices légaux de leurs entreprises et de leur fondation. Et comme ça, ils sortiraient aussi de cet engrenage illégal et dangereux.

Et alors que certains les voyaient finir mal, les Byrde vont gagner ! La famille de criminels s'en sort et a droit à un happy ending. Sauf que la fin n'est pas heureuse pour tout le monde : Ruth Langmore est tuée par Camila, Navarro, est piégé et assassiné par les Byrde et Camila et Mel se fait tuer par Jonah. Un happy end pas pour tous les personnages donc, entre victoire et déception.