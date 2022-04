Anatomie d'un scandale saison 2 : la série Netflix aura-t-elle une suite ? Les actrices donnent leur avis

Attention, cet article contient des spoilers sur Anatomie d'un scandale.

Sienna Miller pense que la fin de la saison 1 laisse "une porte légèrement entrouverte" pour une possible saison 2

La saison 1 d'Anatomie d'un scandale (Anatomy of a scandal en VO) est dans le top 10 sur Netflix. La série, adaptée d'un livre de Sarah Vaughan, raconte l'histoire de James Whitehouse (Rupert Friend), un ministre anglais. Marié à Sophie Whitehouse (Sienna Miller), il va être accusé de viol par son assistante parlementaire Olivia Lytton (Naomi Scott), qui est défendue par l'avocate Kate Woodcroft (Michelle Dockery)...

Au fil de la saison 1, on apprend que James a bel et bien violé Olivia, mais aussi Kate dans le passé (gros twist, elle s'appelait alors Holly et était en classe avec Sophie). Et il a aussi été impliqué dans la mort d'Alec, un camarade d'université, avec l'actuel premier ministre Tom Southern (Geoffrey Streatfeild). A la fin, James Whitehouse n'est pas emprisonné pour viol mais il est arrêté par la police pour le meurtre d'Alec, grâce à sa femme Sophie qui a balancé des preuves et qui a prévenu Kate. La scène de fin montre alors Kate dans une salle d'audience, le sourire aux lèvres, sous-entendant qu'elle se retrouve face à James (et éventuellement Tom) pour les faire tomber pour leurs crimes.

Après ça, y aura-t-il une saison 2 sur Netflix ? Pour montrer le nouveau procès pour meurtre cette fois-ci ? Et pour savoir ce qu'il advient des personnages ? Selon Deadline, Anatomie d'un scandale a d'abord été présentée comme une série d'anthologie, ce qui signifie que chaque saison se concentrera sur une histoire différente : une nouvelle saison, un nouveau scandale.

Mais Sienna Miller pense que la saison 2 pourrait être liée à la saison 1 par le personnage de Kate, qu'on pourrait voir dans une nouvelle affaire (celle de James et Tom ou alors une affaire totalement nouvelle et différente). L'interprète de Sophie Whitehouse a en effet confié à Today que "la série se termine avec une porte légèrement entrouverte, en tout cas pour le rôle de Michelle Dockery. Quelle est la prochaine affaire qu'elle va instruire ?". Pour l'actrice, s'il y a une saison 2, Michelle Dockery qui joue Kate/Holly sera donc forcément de retour. Mais il n'est pas certain que les autres acteurs et personnages reviennent.

Michelle Dockery a elle aussi réagi à une possible saison 2 de la série Netflix. Interrogée par Today, l'actrice qui joue Kate a d'abord déclaré à propos d'une éventuelle suite : "Je laisse aux experts, aux scénaristes, le soin de voir où vont les personnages". Puis, comme Sienna Miller, elle a reconnu qu'une saison 2 pouvait être tournée vu la fin ouverte de l'épisode final de la saison 1 : "La série se termine sur une note de ce qui est à venir. C'est le début d'une autre histoire à la fin. Vous voyez James être emmené dans une voiture de police. Kate est sur le point de commencer une nouvelle affaire - probablement pas celle-là, car elle ne peut pas poursuivre la même personne à nouveau. Mais on a vraiment l'impression qu'il y a un élan à la fin qui pourrait potentiellement mener à autre chose".