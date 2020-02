Queen & Slim : découvrez cette histoire d'amour aussi intense que puissante

Rendez-vous le 12 février prochain pour découvrir l'histoire d'amour la plus intense et déchirante de l'année au cinéma. Queen & Slim réalisé par Melina Matsoukas (Master of None) et porté par un magnifique duo composé de Daniel Kaluuya (Black Panther) et Jodie Turner-Smith (Nightflyers) va en effet nous amener au coeur d'une terrible fuite en avant qui ne laissera personne indifférent.

Une histoire d'amour puissante

Alors qu'ils se découvrent pour la première fois lors d'un rendez-vous, Slim se fait arrêter par un policier (blanc) à la suite d'une petite infraction au Code de la route. Malheureusement, victime d'un abus raciste de la part de l'agent, le jeune homme tente de se défendre et le tue involontairement. Obligé de fuir, le duo profite alors de cette situation aussi intense que dangereuse pour se connaître et faire naître un incroyable amour.

Qu'on se le dise, Queen & Slim n'est clairement pas le film qui devrait nous faire sortir de la salle avec le sourire, mais c'est pourtant le film parfait à voir pour la Saint-Valentin avec son histoire d'amour aussi folle que puissante. A travers une mise en scène entraînante, intense et brute, on devrait autant vibrer que souffrir avec ce couple. Et c'est tout ce que l'on demande.

Queen & Slim sortira le 12 février au cinéma.