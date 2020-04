Quavo x boohooMAN partie 2 : la nouvelle collection street et colorée

boohooman x Quavo, deuxième partie

Récemment, plusieurs stars avaient validé la collab entre Dadju et boohooMAN. Le site de mode en ligne pour les mecs tendances avait également déjà collaboré avec Quavo. Le rappeur américain du groupe Migos a de nouveau imaginé une ligne de vêtements et d'accessoires avec boohooMAN. Une deuxième collection qui rassemble des ensembles sporty, des tee-shirts, du denim ou encore des sacs bananes et des lunettes de soleil. Côté imprimés, il y a des motifs bandana et tie and dye très trendy mais aussi des coloris peps de style "Huncho".

Au total, cette collaboration à la fois streetwear et colorée parfaite pour l'été se compose de 100 articles. Niveau prix, elle est très accessibles : entre 8€ et 65€. Et au niveau des tailles aussi vous aurez du choix puisque les vêtements vont du XS au 5XL. Vous pouvez donc shopper vos articles préférés depuis ce 8 avril 2020 sur l'e-shop de la marque. Une façon de s'occuper pendant le confinement et de rester stylé malgré tout, sans être obligé de finir habillé avec son oreiller comme avec le #pillowchallenge.