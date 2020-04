PS4 : Sony offre des jeux gratuitement en plein confinement

Dans quelques jours, cela fera déjà un mois que nous sommes confinés pour lutter contre la propagation du Coronavirus. Depuis le début du confinement, plusieurs médias ont décidé de mettre en place des offres exceptionnelles et gratuites. C'est le cas de Apple TV+ qui propose plusieurs de ses séries gratuitement ou bien de Canal+ qui est passée en clair durant plusieurs semaines. Mais l'industrie du jeu vidéo pense aussi à vous. En plus d'une sélection de jeux gratuits sur Switch, PC ou encore XboxOne, Sony vient d'étendre son offre sur PS4.

Des jeux disponibles gratuitement

La firme a fait cette annonce via un post sur le blog de Playstation. Elle y dévoile sa nouvelle initiative Play at Home (Jouer à la maison en français) qui a pour but d'inciter les personnes confinées chez elle à respecter la distanciation sociale et à s'éclater devant leur console plutôt que de profiter du soleil. A partir de ce jeudi 16 avril à 1h du matin et jusqu'au 6 mai à 1h, vous pourrez télécharger gratuitement deux de ses titres. Il s'agit de UNCHARTED : The Nathan Drake Collection et Journey.

Le premier est une compilation des jeux Uncharted qui comprend les campagnes solo de Uncharted : Drake's Fortune, Uncharted 2: Among Thieves et Uncharted 3 : L'Illusion de Drake. Sorti en 2015, le jeu est habituellement vendu une vingtaine d'euros. Quant à Journey (2012), il s'agit d'un jeu d'action-aventure dans lequel le joueur est plongé dans de vastes espaces comme des déserts ou des ruines. Il est vendu pour une quarantaine d'euros en temps normal. Sony précise qu'afin de ne pas saturer les réseaux, les débits de téléchargement ont été réduits. Autre bonne nouvelle : une fois l'offre terminée, les joueurs pourront conserver les jeux téléchargés.

Une initiative pour venir en aide aux studios indépendants

En plus de cette offre qui devrait combler les joueurs, Sony souhaite aussi s'engager auprès des développeurs indépendants. Afin de leur venir en aide, la firme a débloqué 10 millions de dollars. "Nous vous fournirons très prochainement plus d'informations sur ce fond et les critères de participation" précise le communiqué publié sur le blog de Playstation.