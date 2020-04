Apple TV+ offre des séries et films gratuitement pendant le confinement

Voici les programmes disponibles

Seul petit regret, toutes les séries originales ne sont pas disponibles. Par exemple The Morning Show qui est absente de cette offre exceptionnelle. Alors, quels shows pouvez-vous découvrir sans débourser un centime ? La liste ainsi que les synopsis sont dispo ci-dessous.

Si cette offre gratuite vous a plu, sachez qu'un abonnement à Apple TV+ ne coûte que 4,99 euros par mois. Un essai de 7 jours est gratuit et un accès à la plateforme d'une durée d'un an est offert pour tout achat d'un produit de la marque.



Servant



Suite à la perte de leur bébé, un couple utilise une poupée afin de tourner la page. Mais tout dérape quand la femme décide d'engager une nourrice pour prendre soin du bébé. Cette dernière est persuadée que cet enfant est le sien.

Série d'horreur produite par M. Night Shyamalan avec Rupert Grint, Toby Kebbell et Lauren Ambrose.



For All Mankind



Dans une réalité alternative, les Etats-Unis n'ont pas été les premiers à marcher sur la Lune. Battue par les Russes dans la course à l'espace, la NASA tente de faire face. Quand l'union soviétique engage une femme, les Etats-Unis décide d'entraîner elle aussi des femmes, longtemps laissées de côté.

Série de Ronald D. Moore (Battlestar Galactica, Outlander) avec Joel Kinnaman, Michael Dorman, Sarah Jones et Shantal VanSanten.



Dickinson



Comment la poète Emily Dickinson est-elle devenue une autrice admirée ? Dickinson nous plonge dans son histoire.

Série avec Hailee Steinfeld, Toby Huss, Anna Baryshnikov et Ella Hunt.



Little America



Basée sur les articles de Epic Magazine, Little America raconte la vie des immigrées venus vivre aux Etats-Unis.

Série d'anthologie avec Mélanie Laurent, Suraj Sharma et Shaun Toub.



The Elephant Mother



On y suit Athena, matriarche d'un troupeau d'éléphants en exil. Face aux éléments et aux prédateurs, elle va tout faire pour protéger les siens.

Film documentaire.



Le secret de la plume



Un fantôme hante une librairie et permet à des personnages de fiction de renaître dans le monde réel. Quatre enfants doivent alors faire équipe pour découvrir pourquoi ce fantôme continue de sévir.

Série pour enfants avec Isaac Arellanes, Amadi Chapata et Hannah Levinson.



Helpsters



Cody et ses Helpsters sont une équipe de monstres qui ne font pas peur et qui adorent résoudre des problèmes.

Série pour enfants.



Snoopy dans l'espace



L'adorable Snoopy et ses amis nous emmènent dans l'espace quand le petit personnage rejoint la NASA.

Série pour enfants.