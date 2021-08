Pretty Little Liars : surprise, Ian Harding serait marié en secret depuis... 2 ans !

Ian Harding (Ezra Fitz dans Pretty Little Liars) serait marié depuis 2 ans avec Sophie Hart, on voit d'ailleurs son alliance sur plusieurs photos

Dans Pretty Little Liars, Ian Harding jouait Ezra, le boyfriend d'Aria (Lucy Hale). Mais dans la vraie vie, l'acteur est en couple avec la photographe Sophie Hart depuis 2011. Et ils se seraient même mariés en secret en 2019, il y a 2 ans. Sur certaines photos de son compte Instagram, on peut même voir son alliance.

Ian Harding qui avait une idée folle pour un reboot de PLL a depuis tourné dans la série médicale Chicago Med. Il y a retrouvé Torrey DeVitto, qui jouait Melissa Hastings dans Pretty Little Liars. Il a également joué dans le film Le Mans 66 avec Matt Damon et Christian Bale. Le tabloïd "a contacté le représentant de Ian pour un commentaire et n'a pas eu de réponse". Ian Harding n'a donc pas encore réagi, ni pour démentir ni pour confirmer son supposé mariage. L'acteur a même déjà posté des photos sur Instagram avec son alliance Le média US a aussi fait remarquer que sur plusieurs photos de l'acteur postées sur Instagram, on peut voir une alliance à son doigt. C'est par exemple le cas dans post Instagram d'août 2021 où il a écrit en légende : "De retour à Los Angeles, je vis la belle vie". Dans cette série de photos, il y a une image en gros plan de Ian Harding dans un filet en haut d'un arbre, qui montre clairement qu'il porte une bague à ce doigt (l'annulaire).

