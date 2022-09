Pretty Little Liars : surprise, un acteur de la série est papa et il avait bien gardé le secret !

En 2017, Pretty Little Liars prenait fin après 7 saisons. Et pourtant, même si on lui a fait nos adieux il y a peu, un spin-off a déjà été diffusé aux Etats-Unis. Dans Pretty Little Liars : Original Sin, on découvrait de nouvelles menteuses et même un étonnant lien avec Riverdale. Alors que le show aura une saison 2, c'est une star de la série originale qui a choqué les fans... avec une bonne nouvelle.

Ian Harding alias Ezra est papa

Surprise, Ian Harding est papa ! Alors qu'il fêtait ses 36 ans ce vendredi 16 septembre 2022, l'interprète d'Ezra Fitz a profité d'un post Instagram pour remercier ses fans... et leur annoncer la naissance de son premier enfant. "Merci pour tous vos souhaits pour mon anniversaire. Je suis reconnaissant pour tellement de choses cette année mais surtout pour le meilleur cadeau d'anniversaire en avance qu'un garçon pourrait demander" a-t-il posté avec une photo de la main bébé tenant son pouce.