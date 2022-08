Surprise, Riverdale et Pretty Little Liars font partie du même univers ! Crossover à venir ?

Après le final de la saison 6 de Riverdale, vous pensiez que plus rien ne pouvait vous surprendre ? Que la série de la CW ne pouvait pas atteindre un nouveau stade de WTF ? Vous vous trompiez. Ce jeudi 11 août 2022, c'est l'épisode 6 de la saison 1 de Pretty Little Liars: Original Sin qui a été ajoutée sur HBO Max aux USA. Le twist ? Celui-ci en a profité pour officialiser son lien... avec Riverdale.

Riverdale et Original Sin sont liées

Dans l'épisode de cette semaine, les héroïnes du spin-off sont en effet parties en direction de Rosewood - la célèbre ville de PLL, afin de dénicher quelques secrets sur A. L'occasion pour Eddie Lamb de faire son grand retour (incarné néanmoins par un nouvel acteur) et pour les Menteuses d'apprendre que plusieurs patients de Radley - l'institut psychiatrique de Rosewood, ont été envoyés à Sisters of Quiet Mercy de la ville de Riverdale !

Oui, vous ne rêvez pas, en mettant en scène (à travers un simple dialogue) la terrible maison de redressement de Riverdale tenue par de méchantes nonnes, les scénaristes de Pretty Little Liars: Original Sin ont donc laissé entendre que leurs personnages vivaient bien dans le même monde que ceux joués par Cole Sprouse et Lili Reinhart.

"Elles existent dans le même monde"

Une surprise ? Pas vraiment. Après tout, les deux séries - même si elles ne sont pas diffusées sur la même chaîne/plateforme aux USA, ont été crées par la même personne : Roberto Aguirre-Sacasa. Et comme il l'a confié au micro de TVLine, il trouvait amusant de créer un petit lien entre ces deux teen shows.

"Je pensais qu'on ne nous autoriserait pas à faire de référence à Riverdale étant donné que ce sont deux univers complètement différents, mais c'est passé, a-t-il révélé. Donc ouais, j'imagine que ça veut bien dire qu'elles existent dans le même monde." Et si le producteur a précisé que ce n'était "qu'un simple clin d'oeil" au début, il n'est désormais pas impossible que ça aille plus loin à l'avenir.

"Alex Aiono qui joue Shawn est obsédé par cette idée de rivalité entre les Steppenwolfs de Millwood High et les Bulldogs de Riverdale, a déclaré Roberto Aguirre-Sacasa. J'adorerais qu'il puisse y avoir un match de football entre ces deux équipes. Qui sait ? Si on décide de pousser un peu plus, je ne sais pas jusqu'où on pourra aller pour partager cet univers. Ca serait cool à faire, c'est certain".

Seul petit problème : les deux séries partagent déjà une actrice principale identique. Souvenez-vous, après avoir incarné Aria dans Pretty Little Liars, Lucy Hale s'est récemment glissée dans la peau de Katy Keene dans un spin-off de Riverdale. La boulette. Le crossover n'a pas encore eu lieu qu'on peut déjà craindre des incohérences !