Plus belle la vie : une actrice placée en quarantaine à cause du coronavirus, le tournage annulé ?

Une actrice de Plus belle la vie en quarantaine

Plus belle la vie n'est peut-être qu'une série, mais elle n'est pas épargnée par le Coronavirus. Alors même que les créateurs s'apprêtent à mettre en scène une intrigue liée à une épidémie de SRAS au Mistral, le véritable virus qui sévit actuellement dans le monde entier s'est récemment invité au sein du casting de la fiction quotidienne.

C'est Christophe Louis (conseiller des programmes à France Télévisions) qui révèle l'information au micro de Télé-Loisirs, "Une actrice est en quarantaine. Elle était en Italie, à la frontière". A l'heure actuelle, on ne connait pas l'identité de la comédienne en question, ni son état de santé, mais le magazine le précise, Christophe Louis ne semble "pas très inquiet" par la situation. Autrement dit, aucun symptôme ne semble avoir été détecté.

Pas de coronavirus sur le tournage, mais...

Plus rassurant encore, le reste du casting serait pour le moment épargné par le virus. Le conseiller l'a assuré, "Il n'y a pas de foyer à Marseille, mais tout le protocole a été mis en place. On respecte scrupuleusement toutes les normes de sécurité et d'hygiène : température, lavage des mains..."

De fait, le tournage n'est pas sur le point de s'arrêter à cause de ce cas, "Pour l'instant, on continue de travailler". Cependant, Christophe Louis n'a pas manqué de confesser que la possibilité d'une pause était déjà dans toutes les têtes : "Si on devait passer à la vitesse supérieure on serait obligé de s'adapter... comme tout le monde devra s'adapter. Tous les tournages seraient alors logés à la même enseigne."

Ne pas pouvoir courir le semi-marathon de Paris à cause du Coronavirus, passe encore. Mais être privé de Plus belle la vie... ça ne va pas le faire !