Plus belle la vie : le coronavirus bientôt au centre d'une intrigue dans la série

Plus belle la vie toujours plus réelle

Plus belle la vie va prochainement nous rappeler que l'une de ses plus grandes qualités est sa capacité à réagir à l'actualité. Depuis ses débuts sur France 3, la fiction quotidienne a en effet déjà surpris (positivement) les téléspectateurs à travers des intrigues/références liées au monde réel.

Souvenez-vous, ces dernières années ont notamment été marquées par différents clins d'oeil à l'actu, que ce soit avec la victoire de la France à la Coupe du Monde de football 2018, aux attentats de 2015, à la mort de Johnny Hallyday ou à l'incendie de Notre Dame de Paris. Des moments toujours sobres mais efficaces, qui ancrent parfaitement la série dans notre présent.

Le Coronavirus au centre d'une intrigue

Un savoir-faire qui fait donc la petite renommée de Plus belle la vie et qu'elle va de nouveau mettre à profit dans les épisodes à venir. Après avoir récemment traité du sujet de la PMA et abordé le mouvement des Gilets Jaunes, la fiction va logiquement s'attaquer au Coronavirus. Et malheureusement, cela ne sera pas sans conséquences pour certains personnages.

C'est le site pblv-plusbellelavie qui révèle l'information, l'hôpital Marseille-Est de la série "va être placé en quarantaine par la Préfecture" suite à un cas de suspicion de "SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère lié au coronavirus)". A cette occasion, "un homme va décéder" et "Patrick va lancer un avis de recherche pour retracer le parcours de ce patient zéro." Problème, celui-ci sera passé par GTS avant sa mort afin d'y rencontrer César. Un rendez-vous que niera le neveu de Rochat, qui sera pourtant touché par la maladie, "lorsqu'il va être seul, il va être pris d'une quinte de toux".

Il est encore trop tôt pour savoir comment le sujet du Coronavirus sera réellement traité dans la série - le début de cette intrigue aurait été écrit AVANT la découverte mondiale de cette épidémie, il pourrait donc ne pas s'agir immédiatement de Covid 19, et si des personnages emblématiques de Plus belle la vie seront réellement menacés. Néanmoins, ça s'annonce passionnant à suivre et on a hâte de voir les scénaristes mixer à nouveau la fiction à la réalité.