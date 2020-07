Plus belle la vie : Pavel/Andrès bientôt de retour dans l'intrigue ? Laurent Hennequin sème le doute

Plus belle la vie : Pavel bientôt de retour dans l'intrigue ? Laurent Hennequin sème le doute

En a-t-on réellement terminé avec l'intrigue de Pavel / Andrès dans Plus belle la vie ? Rien n'est moins sûr. Et ce n'est pas Laurent Hennequin, son interprète, qui nous contredira. Sur Instagram, l'acteur a déjà teasé un possible retour du grand vilain.