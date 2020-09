Plus belle la vie : la série bientôt annulée par France 3 ? Une actrice répond

Bientôt la fin de Plus belle la vie ?

16 ans et plus de 4000 épisodes plus tard, Plus belle la vie continue de faire le bonheur de France 3 et des téléspectateurs. On a encore pu le constater ces derniers jours avec un renouvellement partiel du casting, les scénaristes de la série ne semblent toujours pas à court d'idées pour surprendre les fans et faire vivre le Mistral à travers des intrigues fortes.

Faut-il en déduire que Plus belle la vie a encore de beaux jours devant elle à la télévision et ce, malgré les montées en puissance de nouvelles concurrentes (Demain nous appartient, Un si grand soleil ) ? Absolument. Interrogée par Télé Câble Sat sur la possible fin de la série, l'actrice Léa François a tout simplement confié, "Tous les ans, il y a une rumeur à ce propos. Ça arrivera bien un jour, mais ce n'est toujours pas au programme". Ouf !

Des envies de départ pour Léa François ?

Cependant, si cette révélation devrait rassurer les fans de la fiction quotidienne, elle a directement été suivie d'une déclaration un peu moins réjouissante. L'interprète de Barbara l'a en effet confié, elle ne s'interdit aucun projet. Aussi, dans le cas où un beau rôle lui serait proposé dans Demain nous appartient ou Un si grand soleil, elle pourrait très bien abandonner (temporairement) son personnage afin de passer chez l'ennemi, "Je suis vraiment passionnée par mon travail. Si un rôle me plaît, si j'ai un ou une partenaire sympa... Je vais surtout essayer de trouver du plaisir. Je ne me ferme aucune porte !"

Doit-on déjà craindre un destin à la Laetitia Milot qui semble incapable de trouver du temps pour revenir au Mistral après l'avoir quitté pour d'autres rôles ou plutôt à la Fabienne Carat qui arrive toujours à retrouver son chemin vers Marseille malgré de belles opportunités ailleurs ? A suivre.