Plus belle la vie et Sous le soleil en deuil après la mort de l'acteur Jean-François Garreaud

Quelques mois après la mort de Pascale Roberts, qui incarnait Wanda Legendre dans Plus belle la vie, les fans de la série sont de nouveau en deuil. Et pour cause, France Bleu Périgord vient de nous apprendre la mort de Jean-François Garreaud, qui incarnait l'homme d'affaires Leonard Vassago dans 68 épisodes de la série de France 3 en 2007. Âgé de 74 ans, il est décédé le 9 juillet 2020 dans sa maison de Saint-Jory-de-Chalais, en Dordogne, d'où était originaire son père.

Jean-François Garreaud avait joué dans Plus belle la vie et Sous le Soleil

S'il a commencé au théâtre au début des années 70, l'acteur a ensuite joué au cinéma dans plusieurs films de Claude Chabrol (Violette Nozière, Betty), Claude Sautet (Une histoire simple), Henri Verneuil (I... comme Icare) ou Alain Delon (Le Battant), mais aussi à la télévision. Les plus jeunes se souviendront de lui pour son rôle dans Plus Belle la Vie, mais aussi pour celui dans Sous le soleil, où il interprétait Claude Lacroix, père de Grégory et Louis Lacroix. Il a également joué le commandant Michel Lemarchand dans La Crim' de 1999 à 2006. Suite à son départ de la série de France 3, il a fait des apparitions dans Profilage, Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, Commissaire Magellan, Candice Renoir, et plus récemment Nina sur France 2.