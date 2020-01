Plus belle la vie : Blanche et Eric, nouveau couple du Mistral ? On a la réponse

Nouvelle histoire pour Blanche ?

Impossible d'être passé à côté, Blanche et Eric se sont bien rapprochés ces dernières semaines au Mistral de Plus belle la vie. Or, on le sait, rien n'est jamais fait au hasard dans la série de France 3. De quoi ainsi s'attendre à voir un nouveau couple se former à l'écran ? C'est justement la question qui a été posée par Télé-Loisirs à Cécilia Hornus, l'interprète de Blanche.

Cependant, si cette histoire vous passionne, la réponse de la comédienne devrait vous décevoir. La raison ? Aucune histoire d'amour ne serait au programme : "Nous avions déjà tourné une arche précédente ensemble où Blanche aidait Eric pour une enquête. Mais le rapprochement ne peut être qu'amical puisqu'Eric est homosexuel..." Et pour ceux qui évoqueraient la possibilité d'une bisexualité du côté d'Eric - incarné par Régis Maynard, l'actrice a confié : "Ah ça, je ne sais pas... Mais il me semble que ce n'est pas dans les tuyaux !"

Une actrice heureuse

Néanmoins, inutile de bouder. Si un tel couple ne devrait donc pas se former, Cécilia Hornus est heureuse de l'évolution de cette relation. Elle l'a rappelé au magazine, son personnage n'a jamais manqué d'intérêts amoureux à Marseille, "Blanche a eu quand même un passé amoureux très fourni... Une vingtaine de partenaires en 15 ans, c'est pas mal".

Aussi, après des années à tourner la même chose, elle s'amuse désormais nettement plus avec une telle intrigue, "Donc je suis ravie aussi de jouer cela car il y a un enjeu différent. Il faut travailler sur d'autres relations humaines." Le bonheur des uns fait le malheur des autres.