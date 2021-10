Plus belle la vie : Abdel mort ou vivant ? La vérité dévoilée

Abdel, mort ou vivant dans Plus belle la vie ?

Si l'on se fie à l'épisode 4385 de Plus belle la vie qui a été diffusé le 22 octobre 2021 sur France 3, Abdel aurait été tué. Pire, à en croire un extrait de l'épisode 4398 qui sera diffusé le 27 octobre 2021, c'est son enterrement qui sera déjà organisé au Mistral. De quoi comprendre que le personnage de Marwan Berreni vient donc à son tour de rejoindre le cimetière de la série, quelques jours après la mort de César ? On vous rassure, la réponse est non.

Comme nous vous l'indiquions récemment, Abdel est en réalité bel et bien vivant et va très rapidement revenir à l'écran. Et pour cause, comme on pourra le découvrir dans l'épisode 4400 qui sera diffusé le 29 octobre 2021, l'avocat n'a pas été tué, mais a simplement été kidnappé (voir dans notre diaporama).

La vérité sur la disparition de Abdel

Par qui ? Une inconnue prénommée Imène. Pour quelle raison ? Cet acte pourrait être lié à une envie de vengeance. Selon les informations de Stars Actu, Imène serait en effet la veuve d'un homme qui aurait trouvé la mort lors de l'explosion d'un fourgon cellulaire à la suite d'un braquage organisé par Abdel il y a déjà plusieurs années. Et alors que cette femme sera déterminée à se débarrasser de lui pour venger la mémoire de son mari, le héros incarné par Marwan Berreni va finalement réussir à retourner la situation en sa faveur.

De quelle façon ? Après avoir appris que la fille de sa ravisseuse a récemment été embrigadée par un groupuscule terroriste, Abdel va se lancer dans une mission d'infiltration auprès de celui-ci en se faisant passer pour un djihadiste de retour de Syrie. L'occasion pour lui de se rapprocher de la jeune fille et de tenter de la ramener à la raison.

Vous pouvez donc souffler, Abdel est toujours vivant aujourd'hui ! En revanche, rien ne dit qu'il survivra jusqu'à 2022. Avec une nouvelle mission aussi périlleuse, les scénaristes de Plus belle la vie jouent clairement avec le feu...