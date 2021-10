Plus belle la vie : Abdel tué au Mistral ? On a enfin la réponse !

Porté disparu depuis quelques jours, Abdel va-t-il prochainement trouver la mort au Mistral de Plus belle la vie ? C'est la question qui hante de nombreux fans de la série quotidienne de France 3. En cause ? Les scénaristes nous l'ont récemment rappelé, ils sont capables de tuer tout le monde, même des personnages principaux. Ainsi, après Samia en début d'année 2021, c'est César qui a récemment été victime d'un règlement de compte.

Abdel mort ? Son enterrement mis en scène

Surtout, comme on peut le découvrir dans différents extraits inédits déjà disponibles sur le site officiel de la série, les créateurs vont tout faire pour semer le doute dans l'esprit des téléspectateurs dans les jours à venir. Lors de l'épisode 4385 qui sera diffusé le 22 octobre 2021, Boher annoncera ainsi à Alison que la veste d'Abdel a été retrouvée tâchée de sang, tandis que sa montre a été récupérée au fond de l'eau, "Y a peut-être une autre explication, mais il vaut mieux s'attendre au pire".

Puis, dans l'épisode 4398 attendu le 27 octobre 2021 sur France 3, c'est l'enterrement d'Abdel qui sera tout simplement mis en scène. On pourra notamment y voir de nombreux personnages lui rendre hommage dont Boher, "Une chose est sûre Abdel, c'est que si j'ai un fils, j'aimerais qu'il ait tes qualités. Tu vas me manquer", en même temps que de nombreux flashbacks des meilleurs moments d'Abdel dans la série seront diffusés à l'écran (voir dans notre diaporama). Une séquence aussi forte que bouleversante.

La vérité bientôt dévoilée

De quoi comprendre que le personnage de Marwan Berreni va donc bel et bien mourir ? Oui... mais non. A en croire les premiers résumés dévoilés des prochains épisodes, Abdel devrait en réalité être simplement victime d'un kidnapping dont il devrait miraculeusement s'en sortir vivant. Mieux, il devrait ensuite faire équipe avec Karim et Boher afin de retrouver les personnes à l'origine de cet enlèvement et comprendre ce qu'il s'est passé.

Bref, vous pouvez souffler : les scénaristes vont simplement jouer avec notre coeur, Abdel n'est pas encore près de mourir !