Pékin Express, duos de choc : Aya Nakamura, duo relou et Théo Curin puissance 1000... 14 tweets qui nous ont fait rire devant l'épisode 1

Avant une nouvelle édition de Pékin Express et après la victoire de Lucas et Nicolas en avril dernier, ce sont donc les stars qui se sont mesurées à la célèbre émission de M6 dans Pékin Express : duos de choc, tournée au Sri Lanka. Côté casting ? Les candidats sont : Inès Reg et sa soeur Anaïs, Théo Curin et son agent Anne, le couple Rachel Legrain-Trapani / Valentin Leonard, les collègues Xavier Domergue et Yoann Riou, Just Riadh et son meilleur ami Abdallah ainsi que Valérie Trierweiler et son amie Karine.

>> Pékin Express : des compensations financières pour les locaux ? "Parfois on paye", Stéphane Rotenberg avoue (exclu) <<

Théo Curin nous apprend la vie, les candidats détestés de la saison sont...

Pékin Express : duos de choc, c'est donc l'occasion de découvrir une autre facette de la personnalité des stars... et de prendre une belle leçon de vie. Les internautes ont été bluffés par Théo Curin. Le nageur handisport, amputé des quatre membres, a mis une claque tout le monde et ému le web. Son duo avec Anne est déjà proclamé meilleur binôme de l'émission. Une rencontre avec un habitant qui le connaissait déjà a même fait chialer à peu près tout le monde.