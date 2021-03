Pékin Express 2021 : blessures, hôtel infernal, cafards... Les coulisses plus dures que les épreuves

Des coulisses parfois compliqués dans Pékin Express

Cette fois, c'est fini. Crisoula et Jenny, la tante et la nièce, ont été éliminées de Pékin Express ce mardi 9 mars 2021 sur M6. Une déception logique pour les deux candidates, mais également un soulagement. Comme elles l'ont confié auprès de nos confrères de Purepeople, les coulisses d'une telle émission ne sont pas toujours de tout repos.

Interrogée sur de possibles blessures survenues après les épreuves de Pékin Express, Crisoula a révélé, "Ah oui et pas qu'une fois. La jambe de Jenny ce n'était plus des mollets, juste un gros bleu. Toute la jambe était bleue", la faute à... un sac de bananes qui lui rentrait dedans en même temps qu'elle poussait un vélo. Et la tante de Jenny n'a pas été en reste non plus, puisqu'elle s'est ouvert un doigt, ce qui n'a jamais été montré à la télé, "Mon sang coulait. J'ai mis un t-shirt et mes gants de sport."

L'hôtel de tous les cauchemars

Toutefois, ces petits bobos ne sont rien à côté des conditions sanitaires dans lesquelles elles ont parfois été plongées. Tandis que Crisoula a assuré avoir "été malade en Ethiopie", à l'instar de Pierre-Louis et Arnaud, "Je me suis ramassée dieu ne sait quoi à l'hôtel", Jenny a déclaré que ce fameux hôtel était le lieu de tous les cauchemars.

Dans un premier temps, la jeune belge a remis un peu de contexte (chaotique) sur cette improbable situation, "On est restées comme réserve donc on a fait le trajet avec les autres participants qualifiés. On devait prendre un avion pour aller dans une autre ville mais il y avait une tempête de sable donc on a dû faire le trajet en car." Face à ce contre-temps, la production "a dû trouver des hôtels à mi-chemin. Ils n'avaient pas le temps de vérifier les avis etc." Une grave erreur !

"Et là tous les binômes ont été malades. Ca a commencé avec les cafards le matin puis ça s'est enchaîné" a ajouté Jenny. Une situation traumatisante qui a plongé les deux aventurières en enfer, "Là on a dormi avec nos vêtements et nos chaussures parce que les cafards grouillaient dans la salle de bain. J'avais peur qu'un d'entre eux rentre dans les sacs, donc on les a pris sur nous aussi, sur le lit."

Comme quoi, Koh Lanta à côté de Pékin Express, ça ressemble presque à des vacances.