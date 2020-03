Pékin Express 2020 : voici les mesures de sécurité prises par la prod pour protéger les candidats

Stéphane Rotenberg avoue : "Nous avons renforcé la sécurité"

La semaine dernière, ce sont les deux ex Cécilia et Matthieu qui ont été éliminés de Pékin Express 2020 (Pékin Express : Retour sur la route mythique). Alors qu'un nouvel épisode est diffusé ce mardi 10 mars 2020 sur M6, l'animateur de l'émission a donné quelques détails sur les mesures de sécurité. Après s'être confié sur les rapprochements hors caméras, Stéphane Rotenberg a en effet avoué à Ouest France que la production a dû renforcer la sécurité sur cette nouvelle aventure, qui passe notamment par la Russie et la Chine : "Pour éviter tout problème, nous avons renforcé la sécurité, comme nous l'avions déjà fait lors de la précédente saison alors que les candidats devaient traverser la Colombie".

Les pays traversés par les candidats de Pékin Express 2020 ont beau être magnifiques, ils ne sont pas forcément accueillants. Et parfois même, ils peuvent se révéler dangereux. C'est pour cela que le présentateur a précisé que durant leurs trajets en voiture, les binômes sont toujours accompagnés d'un caméraman bien sûr, et qu'un véhicule les suit aussi avec à bord un chauffeur, un journaliste et un professionnel du pays.

Les duos de Pékin Express : Retour sur la route mythique (et des autres saisons) sont uniquement seuls pendant la nuit chez les habitants. Mais là encore, la prod fait très attention. "On repère les habitations et on prend contact avec les locaux" a indiqué Stéphane Rotenberg, "Les candidats ont aussi un téléphone d'urgence et un tracker, qui nous permet de savoir exactement où ils sont. Au moindre problème, nous intervenons aussitôt".

Le tournage avait été arrêté en Chine

Malgré les prises de contact entre la prod et le ministère des Affaires étrangères dans les pays où se déroule l'aventure, il arrive que des problèmes surviennent. Lors du tournage de cette saison anniversaire, Stéphane Rotenberg, les candidats et les équipes de production avaient été forcés d'arrêter les caméras.

"Nous avons aussi toutes les autorisations des autorités locales mais quelquefois, cela ne nous empêche pas d'être confrontés à des problèmes" a ainsi déclaré Stéphane Rotenberg : "Malgré les autorisations, nous n'avions pas le droit d'entrer en Chine. Nos caméras étaient malvenues alors que l'empire du Milieu fêtait les 70 ans du régime". Résultat ? Le tournage avait été interrompu et avait repris plus tard que prévu.

Celui qui présente aussi Top Chef sur la même chaîne s'est aussi rappelé de son arrestation en Inde lors d'une saison précédente : "Les autorités indiennes nous soupçonnaient d'espionnage parce que l'armée avait détecté que nous utilisions des téléphones satellites. Le tournage a été stoppé et nous avons dû modifier légèrement le parcours". "Cela n'a pas été le cas dans cette édition" a-t-il ajouté, puisque "lorsque les festivités ont été terminées, la course a été relancée".