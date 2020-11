Pas de YouTube Rewind en 2020 : YouTube s'explique sur l'annulation de l'event

Le YouTube Rewind 2020 est annulé

Cela fait 10 ans que YouTube propose son Rewind pour découvrir les vidéos les plus vues, les vidéos les plus détestées et dislikées... "Depuis 2010, nous avons terminé chaque année avec YouTube Rewind : un regard sur les créateurs, les vidéos et les tendances les plus marquantes de l'année" a ainsi indiqué dans un tweet le compte Twitter officiel de la plateforme de vidéos. "Que vous l'aimiez ou que vous vous souveniez seulement de 2018, Rewind a toujours été conçu pour vous célébrer" a-t-il été ajouté.

Mais à cause de la pandémie de coronavirus, YouTube a préféré annuler cet event : "L'année 2020 a été différente. Et il n'est pas juste de continuer comme si ce n'était pas le cas. C'est pourquoi nous faisons une pause dans Rewind cette année". Cette année exceptionnellement, il n'y aura donc pas de YouTube Rewind. Une décision qui a dû être difficile à prendre mais que plusieurs créateurs comprennent totalement au vu des circonstances, même si d'autres en revanche auraient préféré que ça ne soit pas annulé.