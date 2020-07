Parcoursup 2020 : de nombreux étudiants voient tous leurs voeux archivés

La fin de la procédure principale de Parcoursup approche. Après 2 mois d'attente, la phase d'admission qui a débuté le 19 mai dernier prend fin ce 15 juillet avec les dernières propositions d'admission... et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les étudiants encore en attente. Après ceux qui ont été victimes d'un bug et ont été acceptés par erreur dans une université, ils restent nombreux à voir leurs voeux être archivés et à se retrouver sans solution.

Des voeux archivés sur Parcoursup

Ils n'ont pas hésité à partager leur déception : "Parcoursup c'est le genre de plateforme à rendre les personnes en liste d'attente dépressives. 2 mois à attendre pour qu'au final le voeu en attente se fasse archiver. Bref....", peut-on lire sur Twitter, ou encore "Un grand homme à dit "Parcoursup c'est une plateforme de voeux ou personne te veut" et bah ça se confirme", "quand j'étais sûr d'avoir mon voeu aujourd'hui mais que parcoursup à tout archivé". Reste plus qu'à espérer qu'une place se libère suite au désistement d'un autre candidat pendant l'été... Celle-ci, sera alors proposée à compter du 18 juillet 2020 via Parcoursup selon l'ordre de la liste d'attente de la formation archivée. A noter que ceux qui ont eu la chance d'avoir eu des réponses positives ont jusqu'au 17 juillet (23h59) pour accepter le ou les voeux pour lesquels ils ont été acceptés.

Quelles solutions pour les étudiants ?

Comme l'explique la plateforme, les étudiants peuvent également participer à la phase complémentaire jusqu'au 10 septembre 2020 en formulant jusqu'à 10 voeux pour tous types de formations qui ont des places disponibles. Autre solution : ils peuvent demander l'aide de la Commission d'accès à l'enseignement supérieur (CAES) de leur académie qui les aideront à trouver une formation se rapprochant au plus près de leur projet à la rentrée. Tout n'est pas perdu donc !