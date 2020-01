Pamela Anderson : mariage surprise avec Jon Peters moins de six mois après sa rupture avec Adil Rami

En juin dernier, Pamela Anderson prenait tout le monde par surprise en annonçant sa rupture avec Adil Rami, après deux ans de relation. L'ancienne star d'Alerte à Malibu accablait le footballeur et l'accusait de l'avoir trompée et d'avoir mené une double vie avec son ex, Sidonie Biémont : "J'ai été trompée, on m'a laissé croire que nous vivions le "grand amour". J'ai été dévastée de découvrir ces derniers jours, qu'il vivait une double vie." Une véritable guerre médiatique s'ensuivait alors entre les deux stars.

Pamela Anderson remariée avec Jon Peters

La surprise semble être le maître mot de Pamela Anderson puisque l'on vient d'apprendre qu'elle s'était remariée ! Selon The Hollywood Reporter, la star de 52 ans a épousé Jon Peters, 74 ans, lors d'une cérémonie secrète à Malibu le 20 janvier dernier. Ils étaient déjà sorti ensemble il y a plus de 30 ans et se sont retrouvés ces derniers mois.

"Il y a des jolies filles partout. J'ai le choix, mais pendant 35 ans, je n'ai seulement voulu que Pamela. Elle me rend sauvage, d'une bonne façon. Elle m'inspire. Je la protège et la traite de la manière dont elle mérite d'être traitée", avait confié le producteur des films A star is born, Man of steel, Superman Returns ou encore Batman, le défi.

Il s'agit du cinquième mariage de Pamela Anderson, qui avait déjà échangé des bagues avec Tommy Lee, Kid Rock et Rick Salomon (deux fois).