Outlander : Sam Heughan et Graham McTavish mécontents du comportement de certains fans

Game of Thrones n'est pas la seule série à avoir permis aux pays dans lesquels étaient tournés les épisodes de connaître un incroyable rebond touristique. Depuis son succès sur Starz, Outlander - l'adaptation de la saga littéraire de Diana Gabaldon, est également à l'origine d'un regain d'intérêt du public envers l'Ecosse et ses incroyables décors.

Graham McTavish critique le comportement de certains fans

Malheureusement, si les habitants de Culloden ou de Stirling (Château de Doune) sont fiers de pouvoir partager leurs histoires et leurs coutumes avec les fans de la fiction, cette expérience ne se passe pas toujours très bien. La raison ? Certaines personnes ont parfois des comportements égoïstes/inacceptables sur certains lieux sacrés. Et forcément, cela ne fait pas du tout plaisir aux acteurs.

A l'occasion d'une interview accordée au Sunday Times, Graham McTavish (Dougal MacKenzie) a donc haussé la voix vis-à-vis de ces actes de dégradation, "Je ne soutiens absolument pas ces personnes qui récupèrent des souvenirs [de ces lieux]". Selon lui, ces comportements sont tout simplement honteux et doivent immédiatement cesser pour le bien de ces fabuleux décors, "Ces lieux sont faits pour être partagés avec tout le monde. Or, si vous commencez à les démanteler pour votre propre plaisir égoïste, ça ne va aider personne !"

Des lieux qui méritent le respect

Des propos forts ? Oui, mais immédiatement approuvés par Sam Heughan (Jamie Fraser). Le comédien, à l'origine d'un livre sur l'histoire du pays, "Clanlands: Whisky, Warfare, and a Scottish Adventure Like No Other", co-écrit avec Graham McTavish, a de son côté rappelé que ces lieux n'étaient pas à prendre avec légèreté.

Au contraire, même si Outlander n'est pas une série très fidèle à l'Histoire, ces lieux de tournage sont réels et méritent qu'on les respecte, "Avec de la chance, en lisant notre livre ou n'importe quel autre livre, les gens comprendront l'histoire de ce qui s'est passé ici et traiteront ainsi ces sites avec tout le respect qui leur est dû".

Vous l'aurez compris : on touche avec les yeux et c'est tout !