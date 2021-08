Outer Banks saison 2 : des intrigues sont inspirées de la vraie vie d'un des acteurs

La vraie histoire de Jonathan Daviss (Pope) a inspiré des intrigues dans la saison 2 d'Outer Banks

Les abonnés ont pu retrouver John B (Chase Stokes), Sarah Cameron (Madelyn Cline), JJ (Rudy Pankow), Kiara (Madison Bailey) et Pope (Jonathan Daviss) dans la saison 2 d'Outer Banks, sur Netflix. Alors que des fans ont repéré une erreur dans une scène, certaines intrigues sont en fait inspirées de la vraie vie d'un acteur : Jonathan Daviss. Laquelle ? Celle où Pope apprend qu'il a un lien de parenté avec Denmark Tanny, un ancien esclave survivant du Royal Merchant. La grand-mère de Pope avoue à son petit-fils avoir gardé l'identité de ce membre de la famille secrète pour le protéger.

Josh Pate, co-créateur de la série Outer Banks avec Jonas Pate et Shannon Burke, a déclaré à TheWrap : "C'était une excroissance naturelle de l'histoire que nous avions commencée auparavant". "Nous avons parlé à Jonathan Daviss de nos idées, et il nous a en fait raconté une histoire de sa famille, la scène avec la grand-mère, où elle dit qu'elle ne lui a pas dit pour le protéger lui et son père, qu'ils étaient liés" a-t-il expliqué.

"C'était un grand moment" a d'ailleurs confié Jonathan Daviss à Netflix Life, "J'ai senti que c'était le bon moment, juste un peu dans ma vie. Des choses se passent dans le monde réel. Et, vous savez, je traversais des moments difficiles. Quand les scénaristes ont appelé, ils ont dit : 'On essaie de faire ça avec la saison'. Et ils m'ont demandé mon avis sur la question. Et j'ai toujours été plus qu'excité de relever ce défi et de changer ce personnage, presque".

Le perso Denmark Tanny est inspiré d'une personne qui a vraiment existé

En plus de s'inspirer de la véritable histoire de Jonathan Daviss, les créateurs ont également puisé dans l'histoire du Sud pour le personnage de Denmark Tanny. Ce perso est basé sur Denmark Vesey, un ouvrier asservi / un esclave de Caroline du Sud qui a acheté sa liberté après avoir gagné à une loterie de rue. Comme Denmark Tanny, Denmark Vesey a été assassiné en 1822 pour avoir planifié une révolution chez les travailleurs asservis. "Nous aimons vraiment avoir un peu d'histoire réelle..." a expliqué Shannon Burke à TheWrap, "Cette histoire qui est ancrée dans cette partie spécifique du pays" "Cela rend juste un peu plus satisfaisant d'avoir une vérité de base".

Et ce n'est pas tout, les créateurs d'Outer Banks, se sont inspirés de la vraie histoire de la ville de Charleston, en Caroline du Sud. Une ville marquée par l'esclavage dans le passé. Du coup, quand Carla Limbrey (Elizabeth Mitchell) convoque Pope chez elle à Charleston, les Pogues remarquent les hautes grilles en forme de lance qui entourent la maison, qui ont été faites pour garder les esclaves à l'intérieur. "Il y a un tel héritage de cette institution à Charleston" a souligné Josh Pate, "C'est la ville qui a commencé la guerre civile, il y avait juste un million de raisons pour lesquelles on sentait que c'était une évolution naturelle pour l'histoire".