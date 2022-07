Orange Is the New Black : le top 5 des meilleurs épisodes... et des plus mauvais

Il y a 9 ans maintenant, Orange Is the New Black faisait son apparition sur Netflix. La série était une bouffée d'air frais et les acteurs, et surtout les actrices, ont réussi à montrer une pluralité de comportements ainsi que nous faire ressentir toutes sortes d'émotions toutes plus fortes les unes que les autres. De nombreux sujet d'actualités ont été mis en avant, de l'homosexualité à la transsexualité en passant par le mouvement Black Lives Matter ou encore les perturbations aux USA sous la présidence de Donald Trump. Aujourd'hui, pour rendre hommage à la série, nous allons voir ensemble quels sont les meilleurs (mais aussi les pires épisodes) de la série selon les fans sur IMDB.

Le top 5 des meilleurs épisodes de Orange is the New Black

5. Tout le monde descend (saison 7 épisode 13)

Le dernier épisode de la série a été un succès et a bien mérité sa place dans le classement. Les scénaristes ont réussi à captiver notre attention jusqu'à la fin ! Tristesse, amour et comédie sont au rendez-vous pour ce final.

Note : 9.2/10

4. Populaire (saison 4 épisode 11)

Épisode drôle et tendu où le leadership de Caputo est mis au défi. Un corps découvert dans le jardin, Alex en panique, des gardes qui n'écoutent pas les ordres du gouverneur... Que demander de plus ?

Note : 9.2/10

3. C'est comme ça qu'on est poli (saison 2 épisode 13)

Dernier épisode de la saison deux qui se clôture en beauté. Vee a toute la prison sur son dos après l'agression de Red. Elle décide de s'enfuir et y parvient... mais se fait renverser volontairement par Rosa et meurt.

Note : 9.3/10

2. Les Animaux (saison 4 épisode 12)

Riche en émotions et en rebondissements, cet épisode signe la mort de Poussey, une des prisonnières les plus aimées des fans de OITNB, tuée par un gardien en la maintenant au sol. Un épisode tristement revenu dans les esprits du public suite à la mort de George Floyd, un Africain Américain mort injustement sous le poids d'un policier aux USA.

Note : 9.3/10

1. Un toast grillé ne redevient jamais moelleux (saison 4 épisode 13)

Après la mort injuste de Poussey Washington, la prison est sous tension car les prisonnières se rebellent. Les gardes sont forcés de suivre les règles à la lettre et de travailler avec une meilleure éthique. Cet épisode mouvementé avec Daya qui tire sur une garde, dévoile également des scènes inédites de la dernière soirée à New York de Poussey.

Note : 9.5/10

Le top 5 des "pires" épisodes de Orange Is the New Black

5. Poudre aux yeux (saison 3 épisode 5)

Les détenues se font face lors d'un test pour obtenir un nouveau job beaucoup mieux rémunéré. L'épisode tourne donc autour de ce test tout en montrant les autres jobs disponibles dans la prison et bien moins payés.

Note:7.7/10

4. In Utero (saison 6 épisode 6)

Flaca, devenue co-animatrice d'une émission de radio, continue de développer de nouveaux médias pour la prison. Une guerre semble doucement se préparer, les gardes ne se font plus respecter et n'ont plus le pouvoir. Ça risque d'exploser !

Note : 7.6/10

3. Le début de la fin (saison 7 épisode 1)

Premier épisode de la dernière saison. Les fans ont des nouvelles de leurs détenues préférées, l'épisode s'est également beaucoup concentré sur la vie de Piper en dehors de Litchfield. Ce qui a été d'ailleurs le sujet le moins intéressant de la saison.

Note : 7.6/10

2. Va y avoir du grabuge (saison 6 épisode 2)

Cette saison ne semble pas être la plus appréciée, c'est d'ailleurs peut-être pour ça que la série s'est terminée la saison suivante. Dans cet épisode, le gouverneur fait pression sur la police pour qu'elle boucle l'enquête sur l'émeute et des détenues sont tenues responsables.

Note : 7.6/10

1. L'histoire que j'ai apprise (saison 6 épisode 1)

La saison 6 de la série a démarré bien difficilement car l'épisode n'a pas réussi à captiver l'attention des spectateurs qui l'ont évalué si bas. Dans ce dernier, les commandants de l'unité de sécurité maximale de Litchfield expliquent ce qu'ils pensent des nouveaux arrivants, et Suzanna se voit retirer ses médicaments, ce qui la fait halluciner tout au long de l'épisode.

Note : 7.3/10

Shana Aïche