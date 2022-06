Robert Pattinson : le top 5 de ses plus mauvais films (oui, il y a du Twilight...)

Grâce à la saga Twilight, Robert Pattinson est devenu une véritable star et il enchaîne les films. On a par exemple pu le voir en 2022 dans The Batman face à Zoë Kravitz. Mais l'acteur n'a pas toujours fait les bons choix côté projets. Voici le top 5 des plus mauvais films dans lesquels il aurait mieux fait de ne pas jouer (selon la critique). Oui, Twilight est dans le classement.

4. Bel Ami En 2012, Robert Pattinson était la star de l'adaptation du roman culte de Guy de Maupassant. Il incarnait Georges Duroy, un ancien soldat qui montait en standing dans le Paris des années 1880. Malgré son casting de stars (Uma Thurman, Kristin Scott Thomas, Christina Ricci), le long métrage a floppé au box-office. Dommage...

Score sur Rotten Tomatoes : 27%

3. Remember Me Robert Pattinson s'est testé à la comédie romantique mais il n'aurait peut-être pas dû... Dans Remember Me, sorti en 2010, il incarnait Tyler, un étudiant qui tombait amoureux d'Ally, jouée par Emilie de Ravin. Un film qui avait pour fond les attentats du 11 septembre et qui n'a pas séduit grand monde. Du coup, Robert Pattinson a abandonné les comédies romantiques depuis.

Score sur Rotten Tomatoes : 27%

2. Twilight, chapitre 4 : Révélation, partie 1 Un mariage, du sexe et une transformation en vampire, ça n'a pas suffit pour séduire les critiques. Eh oui, Twilight 4 est le 2ème pire film de Robert Pattinson selon les critiques de Rotten Tomatoes. L'avant-dernier film de la saga où l'acteur donne la réplique à Kristen Stewart a fait monter la température chez les fans mais a refroidi tous les autres.

Score sur Rotten Tomatoes : 25%