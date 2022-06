Friends : le top 10 des meilleurs épisodes de la série selon les fans (oui, le gros tout nu est dans la liste)

18 ans après la diffusion de son dernier épisode sur NBC aux USA, Friends continue encore aujourd'hui de fasciner le public et d'alimenter les discussions. Un amour qui ne devrait malheureusement pas convaincre les acteurs de tourner une saison 11 inédite, mais qui a récemment poussé Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et David Schwimmer à se retrouver pour les besoins d'une émission réunion.

Quel est le meilleur épisode de Friends ?

Des retrouvailles pleines de nostalgie qui ont permis aux comédiens de revenir sur leurs meilleurs souvenirs de tournage et de dévoiler quelques anecdotes croustillantes sur les coulisses, mais qui n'ont cependant pas répondu à une question très importante : quel est selon eux le meilleur épisode de la série ?

Bonne nouvelle, si les interprètes de Rachel, Monica, Chandler, Phoebe, Joey et Ross ont gardé le silence à ce sujet, on a déjà plus ou moins la réponse grâce à IMDB. En effet, les fans de Friends ont profité de ce célèbre site américain pour voter pour tous les épisodes de la série et ainsi établir le classement ultime vis-à-vis des 236 épisodes répartis sur 10 saisons. Alors, quels sont leurs choix ? Voici le Top 10 des épisodes les plus cultes de Friends.

N°10 - Celui qui s'était drogué (S06 - E09)

Note : 9,1/10

Ca parle de quoi ? Alors que les parents de Monica débarquent pour Thanksgiving, Chandler est choqué d'apprendre qu'elle ne leur a toujours pas dit qu'ils vivaient ensemble. La raison ? Ils ne l'aiment pas. Et pour cause, à cause d'un quiproquos lancé par Ross durant leur adolescence, ils pensent que Chandler est un drogué. Et pendant que Ross refuse d'admettre à son père et à sa mère que c'était lui qui, en réalité, avait fumé un joint à l'époque, Rachel tente de son côté de réaliser le meilleur dessert possible malgré sa nullité en cuisine.