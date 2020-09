One Piece : un nouveau manga centré sur Ace débarque au Japon

Quelques semaines après l'annonce d'Eiichiro Oda de son envie d'arrêter One Piece d'ici 4 à 5 ans, les fans de cette oeuvre mythique peuvent retrouver le sourire avec cette bonne nouvelle : l'univers de Luffy va se décliner à travers un nouveau manga. Cela vient d'être officialisé (et repéré par Manga-News), c'est Ace qui va avoir le droit à sa propre série.

Ace au coeur d'un manga

Comment est-ce possible ? C'est simple, il s'agira tout simplement de l'adaptation du récent roman signé Shô Hinata, qui nous racontait les origines de ce personnage emblématique. Avec une histoire située bien avant les débuts de Luffy à bord de son bateau, on y découvrait ainsi les premiers pas de Ace dans le monde de la piraterie et surtout, comment il en était venu à manger son célèbre fruit du démon.

Concernant le manga, ce sont Boichi au dessin et Ryô Ishiyama au storyboard qui ont été choisis afin de lui donner vie. Deux noms plutôt rassurants, d'autant plus que Boichi a déjà travaillé sur un spin-off centré sur Sanji. Du côté de sa diffusion, c'est dans le One Piece Magazine n°10 que la publication débutera au Japon ce mois-ci avec un premier chapitre de 54 pages. Pour la France, il faudra attendre encore quelques mois avant d'espérer le lire, Glenat n'ayant pas encore publié le n°7...

Même proche de la fin, One Piece continue encore de nous surprendre.