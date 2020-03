One Piece : Luffy au centre d'un étonnant record dans le manga

Les nombreux détours de Eiichiro Oda

On le sait, Eiichiro Oda - le papa de One Piece, adore faire des détours dans son récit afin d'explorer de nouveaux mondes et présenter plus en détails l'histoire de ses personnages. Et ce n'est pas l'actuel arc du manga intitulé 'The Wano Country' qui nous contredira.

Depuis plusieurs mois maintenant, le mangaka s'amuse en effet à raconter, au travers de nombreux flashbacks, la vie d'Oden. Une situation plutôt cool portée par des événements passionnants à découvrir mais qui, par la force des choses, oblige Luffy - le héros de One Piece, à se mettre totalement en retrait du récit.

Luffy au centre d'un étonnant record

Or, comme vient de le faire remarquer un internaute sur Reddit, cette absence de l'homme élastique au chapeau de paille va bientôt permettre au manga de battre un étonnant record. Si son retour ne devrait désormais plus tarder - les flashbacks semblent être terminés, BobGuy117 révèle néanmoins : "Le chapitre 959 de One Piece a été publié le 21 octobre 2019. Avec de la chance [Eiichiro Oda est victime de problèmes de santé, ndlr], le chapitre 973 sera publié le 9 mars 2020. De fait, cela marquera la plus longue absence dans le temps de Monkey D. Luffy dans un chapitre du manga publié dans Weekly Shonen Jump depuis le tout premier chapitre sorti en 1997".

Un record qui nous permet de réaliser que One Piece n'a visiblement pas besoin de son héros pour continuer à cartonner et fasciner ses fans, mais qui nous rappelle également que Eiichiro Oda a toujours du mal à s'arrêter et à se concentrer exclusivement sur une chose. Oui, on parle quand même d'une intrigue étirée sur... 140 jours, soit 4 mois et 19 jours ! Autant dire que ce n'est pas encore aujourd'hui que l'on découvrira le secret du One Piece...