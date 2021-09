One Piece en série live-action sur Netflix : un réalisateur trouvé, nouvelles révélations

Le 19 novembre 2021, Netflix mettra en ligne la saison 1 de Cowboy Bebop, l'adaptation en live-action du cultissime anime de Shin'ichirō Watanabe. Un projet compliqué sur le papier, qui n'est pourtant pas le plus casse-gueule de la plateforme. Au contraire, les dirigeants ont également récemment donné le feu vert à la production d'une série live... One Piece.

One Piece trouve son réalisateur

Pour l'heure, très peu de détails sont encore connus sur ce projet. Tout ce que l'on sait, c'est que les premiers épisodes adapteront les premiers arcs du manga quand Luffy recrute son équipage, que le casting sera composé de comédiens de nationalités différentes, que l'humour sera quelque peu éloigné de celui d'Oda dans son manga et... le nom du premier réalisateur a déjà été dévoilé.

Oui, comme on peut le découvrir sur la page IMDB de la série, Marc Jobst a été choisi pour mettre en scène le premier épisode de la saison 1, qui en sera composée de 10. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais son CV est plutôt rassurant puisqu'il a déjà travaillé sur les séries Daredevil, The Punisher ou encore The Witcher. Autrement dit, il n'a pas peur de se confronter à des univers très spéciaux et sait manier la caméra quand il s'agit de filmer des scènes d'action et de combat. Un avantage non négligeable quand on connait les aventures du Chapeau de Paille dans One Piece.

La production avance

Autre point positif avec ce recrutement, c'est qu'il indique indirectement que le tournage approche à grands pas ! Traduction ? Le casting devrait en toute logique être bientôt dévoilé ! Si un premier nom a récemment buzzé au sujet de Zoro, le mystère reste entier pour les autres personnages...

Enfin, pour la petite anecdote, sachez que cette série live-action est produite sous le titre de "Projet Panda". Un détail insignifiant ? Peut-être, mais il s'agit tout de même d'un joli clin d'oeil au travail d'Eiichiro Oda et de son running-gag avec le personnage de Pandaman. De quoi y voir là le signe d'un véritable respect envers son oeuvre.