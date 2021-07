One Piece de retour au cinéma : CGR organise un marathon exceptionnel des films cet été

Avec l'arrivée de l'été, ce sont les fortes chaleurs qui s'apprêtent à envahir la France ces prochaines semaines. Heureusement, on vous a déniché LA solution ultime pour ne pas souffrir de la canicule à venir tout en kiffant vos vacances. Laquelle ? Celle de vous enfermer dans une salle de cinéma.

One Piece de retour au cinéma

En effet, après le joli succès du marathon de films Dragon Ball organisé l'an passé, les salles de cinéma CGR ont décidé de réitérer l'opération cet été, mais en changeant de licence cette fois-ci. Ainsi, les 22 et 23 juillet prochain, c'est One Piece et l'équipage de Luffy qui vont s'amuser à squatter les salles obscures pour notre plus grand bonheur.

Au programme ici ? CGR a tout simplement décidé d'organiser deux soirées de marathon composées de trois films cultes issus de la saga anime à savoir : One Piece Z sorti en 2012 (18h15), One Piece Gold sorti en 2016 (20h20) et One Piece Stampede sorti en 2019 (22h35) ! Et bien évidemment, ces films - qui s'incorporent à chaque fois entre deux épisodes de l'anime, seront à découvrir en VOSTFR.

Un événement exceptionnel

Pour la petite anecdote, ce marathon One Piece est organisé afin de célébrer le cap des 1000 chapitres imaginés par Eiichiro Oda. De fait, il n'est pas impossible que certaines surprises soient au rendez-vous durant ces séances. CGR l'a par ailleurs déjà annoncé, les 1000 premières personnes à réserver leurs places en ligne repartiront avec une affiche collector...