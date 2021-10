Olivier Giroud en froid avec Karim Benzema ? Il dévoile la vérité

Si l'on se fie aux choix actuels de Didier Deschamps, il est visiblement impossible de sélectionner Olivier Giroud et Karim Benzema ensemble en équipe de France. Alors que le joueur du Milan AC a fait les beaux jours des Bleus quand celui du Real Madrid n'était pas sélectionnable (finaliste de l'Euro 2016, Champion du Monde 2018), le sélectionneur a désormais décidé de boycotter le 2ème meilleur buteur de l'EDF maintenant que le pote de Kylian Mbappé peut de nouveau jouer avec la France.

Giroud et Benzema en froid ? La réponse

Faut-il comprendre que les deux attaquants sont incompatibles, ne peuvent pas se voir, ni faire partie d'une même équipe ? A priori, la réponse est non. Comme l'a confié Olivier Giroud auprès du Guardian, s'il a récemment eu une petite brouille avec Mbappé, il n'est en revanche pas en froid avec Karim Benzema, "J'ai toujours dit que je n'avais aucun problème avec lui et que j'adorais jouer avec lui".

Malheureusement, il l'a déploré, son discours n'a jamais été entendu. Le vainqueur de la Ligue des Champions 2021 l'a au contraire précisé, il s'est indirectement retrouvé victime du jeu de la presse française qui a toujours préféré inventer des histoires afin de créer le buzz et faire réagir le public, "Durant toute ma carrière en équipe nationale, ils m'ont opposé à lui. Vous aviez les pro-Benzema et les pro-Giroud. (...) Mais ça n'était qu'une affaire médiatique que de faire croire que nous nous battions. Cela n'a jamais été vrai".

La comparaison F1/Karting ? "Cela m'a fait rire"

Preuve de ce qu'il avance ? Là où les médias s'étaient immédiatement affolés au moment de la pique de Benzema à son encontre lors de la comparaison F1/Karting, Olivier Giroud a rappelé qu'il n'avait aucunement été gêné / blessé par de tels propos à l'époque, "Cela m'a fait rire. Forcément, quand vous parlez sur les réseaux sociaux en live et qu'on vous demande qui est le meilleur - entre Benzema ou Giroud - et que vous parlez à un de vos fans, il ne pouvait dire qu'un truc comme ça. Et j'ai trouvé que c'était plutôt drôle."

Aussi, comme le prouvait déjà son invitation à faire du karting envoyée à Benzema cet été, l'ex-joueur d'Arsenal et Chelsea a une nouvelle fois assuré avoir suffisamment d'auto-dérision pour ne pas se mettre à bouder bêtement ou être rancunier, "Les gens sur les réseaux sociaux m'ont envoyé tellement de photos de lui dans une voiture de Formule 1 et moi dans un karting avec la Coupe du monde, disant que c'était un peu de jalousie ou autre. Mais je n'ai jamais rien dit. J'ai tout pris avec le sourire."

De quoi convaincre Deschamps de le reprendre ? On croise les doigts.