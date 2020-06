Océane (Les Marseillais aux Caraïbes) et Benji mettent les choses au clair : "Tu m'as déçu"

Les Marseillais aux Caraïbes : Océane et Benji s'expliquent

Dans l'épisode des Marseillais aux Caraïbes diffusé ce mardi 9 juin 2020 sur W9, Océane et Benji ont fini par se parler de nouveau pour tout se dire avant la fin de l'aventure. Des explications durant lesquelles Océane El Himer s'est excusée auprès de Benjamin Samat pour sa rupture avec Alix. "Je ne pense pas qu'on ait mis un point final à toute cette ambiguïté et toute cette histoire" a-t-elle commencé par déclarer, reconnaissant : "J'ai mes torts". Sauf qu'elle ne croit pas être la seule cause de leur séparation.

La candidate de télé-réalité qui avait été menacée et insultée (sa soeur Marine avait pris sa défense face à toute cette haine de beaucoup d'internautes) pense que Benji et Alix avaient d'autres problèmes de couple avant ce fameux baiser qui les a séparé. "Il s'est passé ce qu'il s'est passé entre nous. Tu n'en es pas responsable à 100%" a de son côté avoué Benjamin, "Si d'entrée de jeu, j'avais fermé les portes, il n'y aurait pas eu tout ça. Tu as autant de torts que j'en ai. Après, toi tu étais célibataire, moi j'étais en couple. Donc je m'en veux plus à moi qu'à toi".

"Ce n'est pas de l'amitié, mais ce n'est pas de l'amour"

Celui qui avait quitté Les Marseillais aux Caraïbes en couple avec Alix avant de revenir célib dans l'aventure a cependant ajouté : "Tu m'as déçu dans ton comportement". Il fait ainsi référence à la soirée des problèmes durant laquelle ils ont raconté deux versions différentes d'une soirée à Cuba. "S'il n'y avait pas eu ça, je pense que je t'aurais reparlé normalement en réintégrant dans l'aventure. C'est à cause de ça, qu'entre toi et moi, il y a eu une très grosse barrière" a-t-il ajouté.

Océane a alors précisé : "Je pense honnêtement que ce qui s'est passé, ce serait forcément passé un jour ou l'autre. Mais ça n'aurait pas dû se passer à ce moment là". Selon elle, leur relation "ce n'est pas de l'amitié, mais ce n'est pas de l'amour".