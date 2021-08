Océane El Himer agressée par une candidate pour lui avoir volé son crush : les révélations chocs

"Je l'ai virée de mon hôtel"

L'ex d'Allan Guedj balance ensuite : "Quand on a fait un after dans ma chambre d'hôtel, mon ami m'a dit clairement qu'elle le draguait. Je ne lui fais pas confiance. Si elle peut faire des coups comme ça à sa soeur, comment je peux lui faire confiance. Que ce soit vrai qu'elle est couché avec lui, je m'en fous, ce n'est pas mon problème. Je l'ai virée de mon hôtel, elle a pris ses affaires et est partie dormir chez le mec en question."

Suite à ces révélations chocs, Océane El Himer reçoit pas mal de tacles sur les réseaux sociaux, notamment de la part de Mélanight et Jelena : "Plus je vois ce que les gens font de mal aux autres plus je vais m'éloigner de certaines personnes #TeamProtectiondeCouple", a posté en story la chérie de Romain Benn tandis que l'ex de Kevin Zampa a écrit : "A partir du moment où t'es capable de prendre le mec de ta soeur, tu te doutes bien que le mec de ta copine, c'est les doigts dans le nez. Ca me dégoute les filles. Vous n'avez aucune honte, vraiment.