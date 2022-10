Nouveautés Netflix : plus flippant que You et The Watcher réunis, ces stalkers vont vous rendre parano

Les nouveautés films Netflix du 28 octobre au 3 novembre 2022

Wendell et Wild : Dans ce film d'animation, deux démons passent un accord avec une ado pour quitter les Enfers et enfin réaliser leurs plus grands rêves parmi les vivants. Le film est réalisé par Henry Selick à qui l'on doit L'Étrange Noël de Monsieur Jack et James et la Pêche géante.

Déjà dispo.

Wild is the Wind : Ce film sud-africain suit une enquête controversée. Alors qu'ils sont corrompus, deux policiers tentent de découvrir qui a tué une jeune fille mais cette histoire va rapidement prendre de l'ampleur et créer des tensions dans une ville en proie à la ségrégation raciale.

Déjà dispo.

A l'ouest rien de nouveau : Le classique de la littérature de Erich Maria Remarque a droit à une nouvelle version avec ce film allemand qui suit Paul, 17 ans, qui rejoint le front en pleine Première Guerre mondiale. Soldat volontaire, il découvre la sinistre réalité et la vie dans les tranchées.

Déjà dispo.