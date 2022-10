"Ça va être incroyable" : la suite de l'une des meilleures séries teen se dévoile et les fans sont déjà prêts

En juin 2021, Netflix dévoilait la saison 1 de Young Royals. Si la bande-annonce nous faisait penser à un mix entre Gossip Girl et Elite, le résultat était loin d'être aussi superficiel que la série espagnole, qui a pas mal dérapé depuis son lancement il y a quatre ans. A la place, on a découvert une série intimiste et émouvante, portée par de jeunes acteurs talentueux. Même si elle n'a pas eu un énorme succès lors de sa sortie, la série suédoise qui fait partie de nos coups de coeurs de 2021 a été renouvelée pour une saison 2. Après la date de sortie, on a ENFIN la bande-annonce. La hype est à son maximum !

Tensions et triangle amoureux dans la saison 2 de Young Royals

A la fin de la saison 1 de Young Royals, la sextape de Wilhelm (Edvin Ryding) et Simon (Omar Rudberg) était publiée sur le web par August (Malte Gårdinge). Mais le jeune prince démentait sa présence sur la vidéo, menant à des tensions entre lui et Simon, alors qu'il quittait Hillerska pour les vacances de Noël. L'action de la saison 2 reprendra après ce break et ça s'annonce tendue entre Wilhelm et Simon. Et l'arrivée d'un certain Marcus pourrait bien mettre encore plus à mal le duo et créer un impossible triangle amoureux. En parallèle, August va se rapprocher de Sara (Frida Argento) mais aussi vivre une vraie crise existentielle. Bref, ça ne s'annonce pas joyeux comme vous pouvez le voir en vidéo dans notre diaporama avec la bande-annonce en VOST.

Une suite qui est déjà très attendue par les nombreux fans de la série. Et la bande-annonce semble déjà mettre tout le monde d'accord. "J'ai hurlé, je suis trop contente" ; "Mais que j'ai hâte" ; "Ça va être incroyable" ; "Arrêtez ça je pleure littéralement" ou encore "Netflix osez me faire pleurer ou me détruire avec la saison 2 je vous jure je résilie mon abonnement chez vous tout le temps ça finit malllll" peut-on lire en tweets sous la publication de la vidéo sur le compte de Netflix.

Rendez-vous le 1er novembre pour découvrir la saison 2 de Young Royals.