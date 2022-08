Nouveautés Netflix : le retour de Lucifer et une sombre affaire de meurtre

Opération rénovation : Fans des émissions de décos et de DIY, cette télé-réalité est faite pour vous ! On y suit une équipe de pros de la rénovation qui transforment des maisons. Et on y retrouve aussi l'ex-star d'Orange is the New Black Danielle Brooks.

Dispo le mercredi 10 août.

Les braqueurs du siècle : Un film documentaire argentin qui revient sur l'histoire du plus célèbre hold-up du pays qui a eu lieu en 2006.

Dispo le mercredi 10 août.

Iron Chef Brésil : si tu adores les compétitions culinaires à la Top Chef, on a ta nouvelle addiction. Dans Iron Chef, les jeunes talents de la gastronomie brésilienne s'affrontent dans des épreuves hors du commun. Bon appétit bien sûr !

Dispo le mercredi 10 août.