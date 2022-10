Nouveautés Netflix : le grand retour de cette série va vous filer un gros coup de vieux

Le gang du gant vert : Cette série polonaise suit un groupe de femmes âgées qui, pour échapper à la police après un casse qui a mal tourné, se cache... dans une maison de retraite. Mais elles ne savaient pas que les résidents cachaient un secret.

Dispo mercredi 19 octobre

Un gars, une fille, l'intégrale : Diffusée entre 1999 et 2003 sur France 2, la série culte revient grâce à Netflix ! Alexandra Lamy et Jean Dujardin jouent le couple Chouchou et Loulou dans cette série composée de sketchs. A revoir sans modération.

Dispo jeudi 20 octobre

Les nouveautés films Netflix du 14 au 20 octobre 2022

Le mauvais esprit d'Halloween : Il déteste Halloween mais ce père de famille va devoir mettre sa haine de cette fête de côté quad un esprit maléfique fait vivre les décorations de sa ville. Il fait alors équipe avec sa fille, jouée par Priah Ferguson alias Erica dans Stranger Things.

Déjà dispo.

L'école du bien et du mal : Sophie et Agatha sont inséparables, jusqu'au jour où elles sont transportées à L'école du bien et du mal, qui forme les princes et princesses mais aussi les méchants. Leur amitié va être mise à l'épreuve quand elles sont séparées et placées dans des camps ennemis.

Dispo mercredi 19 octobre.