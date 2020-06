Noah Centineo en Hercule dans le remake ? Le faux casting qui a affolé les fans

Non, Disney n'a pas l'intention de se calmer en matière de remake de dessin-animés cultes. En juillet, c'est Mulan qui doit (enfin) sortir en salles, le film ayant été repoussé suite à la crise liée au Covid-19. Mais les studios préparent aussi d'autres projets comme un nouveau film centré sur La Petite Sirène, un remake de Peter Pan ou bien une nouvelle version de Robin des Bois. En mai dernier, on apprenait aussi que Hercule allait faire son retour dans un film réalisé par Joe et Anthony Russo, les metteurs en scène de Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame. Pour l'instant, le projet n'en est qu'à ses débuts mais les premières rumeurs sur le casting commencent à circuler.

Noah Centineo en Hercule ?

Depuis quelques jours sur Twitter et Facebook, une photo annonçant le casting du film Hercule a fait débat sur le web. Pourquoi ? Car elle annonce Noah Centineo en acteur principal ! Sur la photo qui semble assez réaliste (et ressemble à l'annonce du casting du Roi Lion), on peut voir que l'acteur de A tous les garçons que j'ai aimés aurait été choisi pour incarner Hercule face à Jodie Comer en Megara, Jeff Goldblum en Hades ou encore Ian McShane dans le rôle de Zeus. Une chose qui n'a pas plu à de nombreux twittos...