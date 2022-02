Ninho absent des Victoires de la musique : "Ce n'est pas notre monde parce qu'on en est exclus"

Cette année, deux rappeurs ont été récompensés lors des Victoires de la musique sur France 2. Orelsan a tout raflé en remportant trois trophées : Meilleur artiste masculin, Meilleure chanson pour L'odeur de l'essence mais aussi Meilleure création audiovisuelle pour son docu Montre jamais ça à personne, disponible sur Amazon Prime Vidéo. SCH, de son côté, a reçu la récompense de l'Album masculin le plus streamé. En recevant son prix, il a poussé un coup de gueule contre l'absence de ses amis rappeurs Ninho, Gazo, Naps, Laylow, Jul ou encore Soso Maness. "Je vous l'avoue, je suis un peu gêné ce soir de tenir cette Victoire, là dans mes mains, sans les voir ici assis en face de moi, ces grands messieurs qui auraient mérité tout autant que les artistes ici présents de célébrer leurs victoires de la musique" a-t-il expliqué en direct. Cette prise de parole lui a d'ailleurs valu les foudres de Booba, qui l'a taclé en story.

Ninho revient sur son absence

Interrogé par Le Parisien , Ninho a donné son avis sur Les Victoires de la musique. "Si j'étais invité, peut-être que je les regarderais. J'ai vendu 1,6 million d'albums (2 millions en réalité), c'est à quel moment qu'on gagne une Victoire de la musique ? Si vous avez un ami là-bas, dites-lui que ce n'est pas normal. C'est comme quelqu'un qui se fait virer de l'école, il n'y a plus de diplôme pour nous. Mais ce n'est pas nous qui partons de l'école, c'est l'école qui nous vire. Ce sont les Victoires de la musique qui nous ont virés. On attend des coups de fil, mais ils ne viennent jamais. Peut-être qu'ils arriveront à la fin de notre carrière, pour récompenser le tout" s'agace le rappeur.

"Ce n'est pas notre monde"

Celui qui cartonne avec son album Jefe va plus loin en affirmant que lui et certains de ses collègues sont "exclus" de ce genre de cérémonies. "Ce n'est pas notre monde parce qu'on en est exclus. Je ne sais pas quel document il faut donner pour être accepté, mais je le fais et je leur donne. Orelsan, qui est carrément mon ami, a le papier pour y aller. Le fait qu'il vienne de Caen, c'est peut-être ça la différence. L'Île-de-France n'est peut-être pas conviée (rires). Mais bon, je suis très heureux avec ma musique, les disques d'or, de platine, double platine, les salles remplies. Les Victoires, c'est plus pour le symbole, la reconnaissance artistique..." affirme-t-il.

Loin des clashs

Toujours dans la même interview, il a été questionné sur le fait d'être un des rares rappeurs à ne pas avoir d'ennemis. "Les gens m'aiment bien. J'essaye de faire de la bonne musique, de rester droit, dans mon coin, de respecter les autres. Y en a qui sont présents sur les réseaux sociaux et à qui ça réussit et d'autres qui n'ont pas besoin de se montrer. Je fais partie du deuxième groupe" explique Ninho.