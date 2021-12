Nikola Lozina accusé de racisme, un employé d'un restaurant asiatique balance "c'est dégueulasse"

Nikola Lozina et Laura Lempika lors d'une interview vidéo pour pRBK. Le candidat des Marseillais VS Le Reste du Monde 6 clashe un restaurant asiatique, un employé raconte une version très différente et balance qu'il aurait eu des propos racistes.

Déjà critiqué après la défaite de son clan dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 sur W9, Nikola Lozina se retrouve aujourd'hui au coeur d'une nouvelle polémique, et cette fois, ça ne concerne pas son couple avec Laura Lempika. Le papa du petit Zlatan est accusé de s'être présenté sans pass sanitaire et sans masque dans un restaurant mais aussi et surtout d'avoir tenu des propos racistes. Deux versions s'opposent...

Mais un employé du restaurant asiatique a raconté sa version, très différente de celle de Nikola Lozina. C'est le compte Instagram @wassimtv qui a expliqué en story : "Nikola Lozina a critiqué un petit restaurant familial" mais "un employé du restaurant est venu me parler et m'a raconté une toute autre version que celle de Niko". Nikola Lozina "était sans pass sanitaire et sans masque", et "a commencé à les insulter et à clamer qu'ils mangeaient du chien et du chat" Le blogueur a ensuite partagé le message de l'employé. "Je transmets son message : Coucou ce n'est sûrement pas très intéressant mais je voulais venir te parler de quelque chose qui vient de directement toucher ma famille... Aujourd'hui Nikola Lozina est venu dans le restaurant de ma famille vers 22h, il s'est installé de suite et voulait manger un buffet alors qu'on ferme à 23h..." est-il indiqué, "Ma famille lui a donc proposé de prendre des plats à la carte comme le buffet était vide. Pour le servir on l'a contrôlé il était sans pass sanitaire et sans masque. En toute logique le personnel du restaurant a refusé de le servir...".

Du coup, Nikola Lozina se serait énervé : "Nikola a alors commencé à les insulter et à clamer qu'ils mangeaient du chien et du chat comme ils sont chinois. Ce qui est bien ouvertement raciste... Enfin voilà après il se permet de faire une story comme ça pour descendre un petit restaurant familial, franchement honteux...". Plusieurs internautes ont réagi sur les réseaux, et notamment Twitter. Beaucoup ont affiché leur soutien à la famille de restaurateurs : "Respect à cette famille qui déjà applique les mesures sanitaires". "Vouloir détruire un restaurant familiale en prenant ses réseaux pour critiquer c'est dégueulasse ! Ces gens là eux au moins ils bossent avec la sueur de leurs front" peut-on aussi lire. Et la majorité a aussi été "choquée" par les propos racistes qui auraient été dits.

