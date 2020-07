Nike ouvre sa House of Innovation 002 à Paris avec un magasin futuriste et ultra-connecté

Dans ce magasin Nike XXL, vous aurez plusieurs zones. Le Sneakerlab déjà, que les sneakers addicts ne vont plus quitter. Dans cet endroit, "vous trouverez le plus grand et le meilleur choix de chaussures Nike" promet le site internet. Vous pourrez aussi bien shopper les derniers modèles que des baskets iconiques. De quoi remonter le moral à tous ceux qui n'ont pas pu acheter les Air Jordan portées par Michael Jordan aux enchères.

Dans la Nike Arena, vous pourrez découvrir toutes les nouveautés de la marque au Swoosh : innovations, actus, conseils. Et du côté du City Shop, ce sont tous les produits streetwear que vous pourrez acheter, car malgré l'annonce de la fin du streetwear par Virgil Abloh himself, pour l'instant, il reste toujours tendance.

Le flagship du futur

Cette Nike House of Innovation 002 se voit déjà dans le turfu. Le site parle d'une expérience "immersive et digitale" grâce à un "parcours de shopping personnalisé et connecté". Pour la partie personnalisée, l'espace Nike By You vous permettra en effet de personnaliser tous vos articles Nike (sneakers, tee-shirts, joggings...) "exactement comme vous les imaginez".

Quant à la partie connectée, ça commence avec la Nike App, à télécharger avant son entrée dans le store parisien. Elle vous permettra par exemple de réserver en ligne votre tenue et votre cabine d'essayage. Ainsi, vous n'aurez plus qu'à vous rendre direct dans la cabine donnée, les produits vous y attendront là-bas.

Et si vous avez un problème de taille ? Nike Fit est là. Ce carré bleu se connecte à l'appli via votre smartphone pour scanner vos pieds et trouver quelle pointure de sneakers vous devez porter suivant les modèles. Un service à la fois personnalisé et digital donc. Un outil qui existe aussi pour les brassières avec Bra Fit by Nike.

En plus de ces services digitaux pour les adultes, il y a aussi des jeux interactifs pour les enfants pour les occuper pendant votre séance shopping. Bref, Nike a pensé à tout pour vous simplifier la vie !