Netflix va perdre ce film adulé de tous les vrais fans de comédies romantiques

Alors que les films de Noël font leur retour un peu partout, de TF1 à M6 en passant évidemment par Netflix, on ne se lasse jamais des comédies romantiques. Sur la plateforme, il y a de quoi faire que ce soit avec des créations originales comme A tous les garçons que j'ai aimés, Il est trop bien ou The Kissing Booth ou avec des films cultes. Et justement, Netflix propose de nombreux films qu'il faut absolument avoir vus tels que Coup de foudre à Notting Hill, Ghost, A Star is Born ou encore 30 ans sinon rien. L'un d'eux fait bientôt ses adieux.

Une comédie romantique qu'il faut avoir vu !

Sorti en 2011 au cinéma, Crazy Stupid Love est un film romantique 100% culte qu'il faut absolument avoir vu une fois. Si ça n'est pas encore ton cas, voici le pitch : Cal (Steve Carell), récemment séparé de sa femme, va faire la rencontre de Jacob, un dragueur invétéré qui va le prendre sous son aile pour lui enseigner l'art de la séduction. Sauf qu'en parallèle, Jacob va craquer pour Hannah, une jeune femme qui vient de vivre une déception amoureuse... sans savoir qu'elle est en fait la fille de Cal !

Cette comédie romantique bien ficelée, drôle et attachante qui a été écrite par Dan Fogelman. Ce nom ne vous dit peut-être rien mais il s'agit en fait du créateur de la série This is Us. Sorti en salles en 2011, Crazy Stupid Love a eu un joli succès en salles puisqu'il avait rapporté 142,7 millions de dollars dans le monde, pour un budget de 50 millions de dollars. C'est aussi le tout premier film où l'on retrouve Ryan Gosling face à Emma Stone ! Par la suite, les acteurs ont tourné ensemble dans deux autres long métrages : Gangster Squad et La La Land.

Crazy Stupid Love quitte Netflix le...

Si vous voulez découvrir ou redécouvrir Crazy Stupid Love sur Netflix, dépêche toi : le film quitte Netflix le 31 octobre. Tu as donc encore quelques jours pour voir ou revoir cette comédie romantique absolument culte.