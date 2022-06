Netflix : mort de deux acteurs après un tragique accident sur la production d'une série

Comic emblématique de Mark Millar et Peter Gross, American Jesus est actuellement au centre d'une adaptation en série par Netflix intitulée The Chosen One. Un nouveau projet important pour la plateforme de streaming, qui vient malheureusement d'être marqué par une terrible tragédie. Comme le révèlent les médias américains, la production a en effet été victime d'un accident mortel le 16 juin 2022.

Deux acteurs trouvent la mort dans un accident

Selon les premières informations, alors qu'une partie de l'équipe roulait dans un van sur une route désertique de Mulegé à destination d'un aéroport au Mexique, le véhicule se serait mystérieusement crashé avant de se renverser. Conséquence directe, six membres de l'équipe et du casting ont été blessés et hospitalisés (leur état serait néanmoins stable) et deux acteurs ont perdu la vie.

C'est le Département de la Culture de Baja California qui a confirmé la nouvelle, les victimes sont Raymundo Garduño Cruz et Juan Francisco González Aguilar, deux comédiens mexicains que l'on a pu suivre dans Here Comes the Devil pour le premier et People from Another Planet pour le second. Leurs rôles dans The Chosen One n'ont pas été dévoilés, mais ils ne faisaient à priori pas partie du casting principal.